نبض السوشيال: من يقف خلف ارتفاع أسعار الدولار في العراق؟

2020/12/16 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي حالة من القلق لدى الشارع من تداعياته على الاقتصاد في البلاد، مؤكدين ضرورة اتخاذ الاجراءات ...

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