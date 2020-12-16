تركيا: مقتل ثلاثة من عناصر العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/12/16 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، قتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، في شمال العراق....

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