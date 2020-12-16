الكشف عن تفاصيل  آخر مباحثات بين بغداد وأربيل

2020/12/16 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، عن آخر مباحثات وفد حكومة منطقة كردستان العراق برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني مع الحكومة الاتحادية والكتل السياسية المختلفة....

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