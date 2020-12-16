2020/12/16 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- القت مديرية شرطة صلاح الدين والمنشآت، الأربعاء، القبض على ١٤ متهم بمواد قانونية مختلفة.وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخليه ومتابعة مباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة بفرض سلطة القانون وهيبة الدولة قامت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 14 متهما بمواد مختلفة في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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