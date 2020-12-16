بسبب الصراع في تيغراي.. الاتحاد الأوروبي يعلق 110 مليون دولار مساعدات لإثيوبيا

2020/12/16 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة أوروبية داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق دفع حوالي تسعين مليون يورو (110 مليون دولار) من مساعدات الميزانية لإثيوبيا بسبب النزاع في منطقة تيغراي.

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