استراليا تعين سفيرة جديدة لها في العراق

2020/12/16 | 14:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اعلنت وزارة الخارجية الاسترالية ، الاربعاء، عن تعيين السيدة باولا جانلي سفيرة لها في بغداد.وقال بيان للخارجية على موقعها ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” أستراليا والعراق تتمعان بتاريخ طويل من الشراكة والتعاون، وقد وقفنا إلى جانب العراق خلال صراع داعش ونواصل العمل مع حكومة العراق لبناء بلد أكثر استقرارًا وأمانًا”.



بحسب البيان.واضاف أننا ” جنبا إلى جنب مع نيوزيلندا قمنا بتدريب أكثر من 47 الفا من أفراد قوات الأمن العراقية منذ أوائل عام 2015 وقدمنا تبلغ قيمتها 100 مليون دولار ومع وجود أكثر من 67 الف أسترالي ولدوا في العراق ، فإن روابطنا الشخصية قوية”.وتابع ان ” السفيرة الجديدة في العراق هي مسؤولة مهنية أولى في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة وكانت مؤخرًا المدير التنفيذي للأكاديمية الدبلوماسية.



تعكس مسيرتها المهنية خبرة كبيرة في مجال الأمن الدبلوماسي والسياسة القنصلية والدعم الوزاري ، حيث عملت في وزارة الخارجية والتجارة ودائرة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، كما عملت سابقًا في الخارج في لندن وبكين وهونغ كونغ وبراغ وسيول ودكا وكاراكاس”.واشار البيان ان ” السفيرة باولا جانلي ستحل محل السفيرة المنتهية ولايتها جوان لونديس والتي كانت تعمل في العراق منذ عام 2018 “.



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