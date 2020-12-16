نهائي الابطال الاسيوي يقام بحضور جماهيري

2020/12/16 | 14:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السماح للجماهير بحضور نهائي دوري أبطال آسيا 2020، الذي يجمع بيرسيبوليس الإيراني وأولسانهيونداي الكوري الجنوبي، السبت المقبل، مشيراً أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل وبروتوكولات الحضور خلال اليومين المقبلين.

وسيكون نهائي هذا العام الأول منذ عام 2012 الذي يجري من مباراة واحدة، وكذلك المرة الأولى التي يقام فيها النهائي على ملعب محايدمنذ عام 2010، حيث يأتي ذلك ضمن التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفرقوالحكام وكافة أطراف اللعبة في ظل جائحة كوفيد-19.

وتنافس الفريقين من أجل حجز موقعهما في السجلات التاريخية، لإحدى أكبر البطولات القارية من ناحية الجوائز المالية.

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