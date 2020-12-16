أمين بغداد يصدر توجيهات إلى الدوائر البلدية بعد موجة الأمطار في بغداد (فيديو)

2020/12/16 | 14:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر أمين بغداد علاء معن، الأربعاء، مجموعة من التوجيهات الى الدوائر البلدية بتكثيف حملات تنظيف المشبكات وخطوط التصريف.

وذكر بيان لامانة بغداد، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الاول 2020)، أن "أمين بغداد علاء معن أطلع في جولة ليلية على الجهد البلدي اثناء هطول الامطار في عدد من مناطق بغداد، حيث تابع ميدانياً جهد الدوائر البلدية وعمل محطات التصريف واطلع على واقع عدد من المناطق"، مؤكداً على "ضرورة الاهتمام بواقعها الخدمي".

واضاف ان "امين بغداد أوعز الى جميع الدوائر البلدية بتكثيف حملات تنظيف المشبكات وخطوط التصريف داخل المحلات السكنية والازقة الداخلية والاهتمام بشكاوى المواطنين وآرائهم ".

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