2020/12/16 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاربعاء، بان القوات الامنية تمكنت من تدمير 4 مضافات سرية لبقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية بعملية اقتحام المناطق الصحراوية للمحافظة .وقال العبيدي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش اقتحمت منطقة وادي حوران غربي الانبار، تمكنت من خلالها من تدمير 4 مضافات سرية لبقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية “.واضاف ان” القوات الامنية استولت على اسلحة متنوعة من مخلفات ارهابي داعش ، مبينا ان” القوات الامنية تقوم بعمليات تفتيش دقيق لمواقع ارتكاز بقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية في المناطق الصحراوية بعد ورود معلومات تفيد بوجود انفاق سرية تحت الارض يختبأ بها بقايا قليلة من خلايا عناصر التنظيم الاجرامي ، مبينا ان” طيران الجيش يقوم بعمليات اسناد للقوات الامنية في عمليات تعقب بقايا خلايا ارهابي داعش في المناطق الصحراوية ذات التضاريس المعقدة “.يشار الى ان القوات الامنية تقوم بين الحين والاخر بعمليات اقتحام لمواقع ارتكاز ارهابي داعش في مناطق صحراء الانبار الغربية “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 4 مضافات سرية لإرهابي داعش بعملية اقتحام المناطق الصحراوية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير 4 مضافات سرية لإرهابي داعش بعملية اقتحام المناطق الصحراوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).