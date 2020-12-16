وزارة النفط تعلن اخماد حريق البئر 44 في حقل خباز بكركوك

2020/12/16 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة النفط، الاربعاء،اخماد نيران البئر 44 في حقل خباز بمحافظة كركوك.وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان الجهود الوطنية المخلصة في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية ، تمكنت بامكاناتها الذاتية من اخماد النيران في البئر 44 في حقل خباز النفطي بوقت قياسي وغير مسبوق "./انتهى9

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