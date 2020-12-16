بالصور.. الصحة العالمية تسلم العراق التجهيزات الأساسية لاحتواء كورونا

2020/12/16 | 14:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سلمت منظمة الصحة العالمية (who) الاربعاء،الإمدادات الطبية الأساسية إلى وزارة الصحة العراقية لتعزيز قدرتها على الاستجابة لمرض كوفيد -19.

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