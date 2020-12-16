الصحة العالمية: لا دليل على اختلاف كورونا المتحور في بريطانيا

2020/12/16 | 14:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أبلغت بريطانيا منظمة الصحة العالمية برصدها تحورا جديدا لفيروس كورونا في البلاد، فيما قالت المنظمة إن العلماء سوف يعملون على دراسة ما إذا كان أكثر عدوى أو يسبب رد فعل مناعيا مختلفا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.وأضافت المنظمة أن السلطات البريطانية قالت إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الفيروس المتحور مختلف عن الفيروسات الأخرى المنتشرة، مشيرة إلى أنه من الطبيعي تحور الفيروسات على مدار الوقت، ومعظم هذه التغيرات يكون لها تأثير محدود أو لا تأثير على انتقال الفيروس أو حدته، وفقلـ”aawsat”.وأعلن وزير التعليم جافين ويليامسن أمس (الثلاثاء) أن:”الطلاب والموظفون سوف يخضعون للفحص اليومي لمدة سبعة أيام إذا تم تحديد أنهم من المخالطين عن قرب لشخص ثبتت إصابته بالفيروس”.وبموجب الإرشادات الحالية، قد يتم إلزام مدرسة بأكملها بالعزل إذا جاءت نتيجة فحص أحد الطلاب أو الموظفين إيجابية، واعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل، قد لا يحتاج أولئك الموجودون في المدرسة نفسها إلى العزل الذاتي إذا وافقوا على الخضوع للفحص مرة واحدة يوميا.ويأتي هذا الإعلان بعد تنفيذ خطة تجريبية في مدارس معينة في وقت سابق من فصل الخريف.وبموجب القواعد الحالية، يمكن للتلاميذ في باقي أنحاء المملكة المتحدة -ويلز واسكوتلندا وآيرلندا الشمالية- تقديم طلبات لحكوماتهم لإجراء فحوص إذا ظهرت عليهم أعراض «كورونا».انتهى 25

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