2020/12/16 | 14:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشفت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير ، من المقرر ان يعقد وفد حكومة الاقليم برئاسة طالباني، اجتماعا مع مجلس النواب في تمام الساعة الرابعة اليوم الأربعاء”.

وقالت دلير ان” الاجتماع سيكون بحضور رؤساء الكتل النيابية واللجنتان المالية والقانونية النيابيتان لبحث مسألة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021″.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : وفد حكومة الاقليم برئاسة طالباني سيجتمع مع مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : وفد حكومة الاقليم برئاسة طالباني سيجتمع مع مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).