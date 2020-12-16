هيئة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاح “مودرنا” حقق فعالية كبيرة للغاية

2020/12/16 | 14:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن لقاح “كوفيد 19” الذي طورته شركة “مودرنا” كان فعالا للغاية، مما يمهد الطريق للحصول على تصريح طارئ، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.نشرت الوكالة وثائق على الإنترنت، أعدها موظفوها بالتعاون مع الشركة، لتحليل سلامة وفعالية اللقاح في دراسة سريرية كبيرة.



سيتم عرض النتائج أمام لجنة استشارية مستقلة ستصوت، يوم الخميس، على ما إذا كانت ستوصي باعتماده من قبل الإدارة، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.باستثناء المضاعفات، تهدف إدارة الغذاء والدواء إلى السماح بالاستخدام الطارئ للقاح “مودرنا”، يوم الجمعة، باتباع نفس الجدول الزمني للأسبوع الماضي مع أول لقاح لـ”كوفيد- 19” يتم اعتماده في أمريكا، والذي طورته شركتا “فايزر” و”بيو إن تك”.ويمكن شحن جرعات لقاح “مودرنا” في نهاية هذا الأسبوع، مع بدء التطعيم مطلع الأسبوع المقبل.سيتم تحديد اللقاح الذي يحصل عليه الأشخاص من خلال عوامل تشمل التوافر، وتشرف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والمهمة الحكومية “Warp Speed” التابعة لإدارة ترامب على عمليات التوزيع.وقال المسؤولون الفيدراليون إن لقاح “مودرنا” سيكون أكثر ملاءمة للمستشفيات الأصغر في المناطق الريفية لأنه يتم شحنه بكميات أقل من لقاح “فايزر”.انتهى 25

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