2020/12/16 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / كربلاء ..اطلقت بلدية كربلاء حملة لقلع اشجار “الكونوكاربس” لما تسببه من اضرار على البيئة والبنى التحتية وزراعة اكثر من 20 الف شجرة من اصناف مختلفة كبديل عنها.وقال مسؤول شعبة الحدائق والمتنزهات في المديرية حسن غالب للمعلومة ان “كوادر شعبة الحدائق والمتنزهات باشرت بعملية تهذيب وتقليم اشجار الكونوكاربس لما تسببه من اضرار على البيئة والبنى التحتية وزراعة اشجار بديلة عنها حيث زرعت منذ اذار الماضي اكثر من 20 الف شجرة ملائمة للاجواء العراقية”.واضاف غالب ان “الحملة استهدفت جميع مناطق المحافظة بيد انه لم يتم قلع الكونوكاربس بالكامل حتى لا تظهر المدينة وكأنها في حالة تصحر، وانما تم تهذيبها وزراعة البدائل في الجزرات والحدائق العامة وفي حال وصولها الى مستوى نمو معين سيتم قلع جميع اشجار الكونوكاربس”.واشار الى ان “اشجار الكونوكاربس تسبب وبحسب وزارة الاعمار والاسكان ودائرة البيئة اضرارا بالبنى التحتية حيث تعمل انسدادات في شبكات الصرف الصحي، واضرار تنفسية وغيرها”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية كربلاء تطلع حملة لقلع اشجار “الكونوكاربس” وتزرع 20 الف شجرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية كربلاء تطلع حملة لقلع اشجار “الكونوكاربس” وتزرع 20 الف شجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).