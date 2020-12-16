برشلونة يواجه متصدر الليغا.. توقيت المباراة والقنوات الناقلة

2020/12/16 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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يواجه فريق برشلونة اليوم الأربعاء، ريال سوسيداد، في مباراة تقام في إطار مباريات الجولة رقم 19 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

برشلونة يدخل اللقاء محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة من 11 مباراة فقط، ويأمل الفريق الكتالوني حصد الثلاث نقاط، للاقتراب أكثر من صدارة الليجا.

في المقابل يرغب ريال سوسيداد في تحقيق الانتصار، للحفاظ على صدارة الليغا، حيث يحتل الفريق الباسكي المركز الأولى برصيد 26 نقطة، ولكن من 13 مواجهة.

المباراة ستقام مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة، (11 مساءً بتوقيت بغداد المحلي )، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 3.

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول في الموسم الماضي من الليغا بين الفريقين، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين على ملعب أنويتا، فيما فاز البلوجرانا بمواجهة الدور الثاني بهدف مقابل لا شيء، على ملعب كامب نو.

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