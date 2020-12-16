2020/12/16 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نظم العشرات من أهالي مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، وقفة بالضد من ظاهرة الرمي العشوائي التي تشهدها مناطقتهم في المناسبات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن أهالي مدينة الصدر نظموا وقفة احتجاجية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية وبعض الروابط الثقافية ورجال الدين ورجال العشائر امام المجلس المحلي لمدينة الصدر تنديداً بظاهرة الرمي العشوائي التي تشهدها مناطقتهم في المناسبات.

واضاف، أن الاهالي أكدوا استمرار العمل لإنهاء هذه ظاهرة، ومحاسبة مرتكبيها، لأنها تتسبب بقتل الابرياء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وقفة ضد الرمي العشوائي في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وقفة ضد الرمي العشوائي في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).