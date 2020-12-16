الصدر: على الحكومة أن تعمل على اجتثاث الفساد في مشروع ميناء الفاو

2020/12/16 | 14:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، الحكومة العراقية الى العمل على "اجتثاث الفساد والإبتزاز" في مشروع ميناء الفاو الكبير....

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