2020/12/16 | 14:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت وزارة الخارجية الاسترالية، اليوم الاربعاء، بتعيين السيدة باولا جانلي سفيرة لها في بغداد.وقال بيان للخارجية الاسترالية على موقعها، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “أستراليا والعراق تتمتعان بتاريخ طويل من الشراكة والتعاون، وقد وقفنا إلى جانب العراق خلال صراع داعش ونواصل العمل مع حكومة بغداد لبناء بلد أكثر استقراراً وأماناً”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعيين سفيرة جديدة لإستراليا في العراق المركز الخبري الوطني.

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