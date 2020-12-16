2020/12/16 | 14:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، السماح للجماهير بحضور نهائي دوري أبطال آسيا 2020، الذي يجمع بيرسيبوليس الإيراني وأولسانهيونداي الكوري الجنوبي، السبت المقبل، مشيراً أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل وبروتوكولات الحضور خلال اليومين المقبلين.وسيكون نهائي هذا العام الأول منذ عام 2012 الذي يجري من مباراة واحدة، وكذلك المرة الأولى التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الاسيوي يعلن نهائي الابطال يقام بحضور جماهيري المركز الخبري الوطني.

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