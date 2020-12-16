نائب يكشف عن توجه نيابي لاقالة عدد من وزراء الكاظمي

2020/12/16 | 14:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاص…كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاربعاء، عن توجه نيابي لاقالة عدد من وزراء حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “عدد من الوزراء الخدميين لم يقدموا مستوى جيد من العمل في وزارتهم”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي لم تنفذ برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب”.واضاف ان “هنالك توجه نيابي لاستجواب عدد من وزراء حكومة الكاظمي واقالتهم بسبب الاخفاق”، مبينا ان “مجلس النواب سيشرع بعملية الاستجواب خلال الجلسات المقبلة”.وحمل النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، في وقت سابق، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطييل استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وكشف النائب عن تحالف الفتح عباس يابر، في وقت سابق، عن توجه نيابي جديد لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب لمناقشة اسباب تأخير ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.



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