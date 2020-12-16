إحباط عبور مسلحين من “العمال الكردستاني” الحدود من سوريا إلى العراق

2020/12/16 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وكيل وزارة البشمركة بإقليم كردستان العراق، سربست لزكين، اليوم الأربعاء إحباط محاولة عبور قوة من مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي، الحدود بين سوريا والعراق.

وقال لزكين، في مؤتمر صحافي صباح اليوم، إن “قوة من مسلحي حزب العمال حاولت السيطرة على نقطة حدودية بين إقليم كردستان وسوريا، في مرتفعات كردَجبر في منطقة سحيلا الحدودية، فتصدت لها قوات البشمركة ودارت معركة بين الجانبين بكافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استمرت أكثر من ساعة ونصف”.

وأضاف أن “قوات البشمركة المدافعة عن المنطقة تمكنت من التصدي للهجوم وأجبرت المهاجمين على الانسحاب إلى داخل الأراضي السورية”.

وأضاف لزكين “لم تقع إصابات بشرية بين البشمركة، ولا يعرف حتى الآن خسائر قوة حزب العمال التي هاجمت أراضي إقليم كردستان في تلك المنطقة”.

يذكر أن اشتباكات اليوم بين قوات البشمركة ومسلحي حزب العمال الكردستاني التركي تعد الثانية في غضون أيام، إذ سبق لمسلحي الحزب أن هاجموا قبل أسبوع نقطة تفتيش للبشمركة في منطقة العمادية أسفرت عن سقوط قتيل من البشمركة وإصابة ثلاثة عناصر من الحزب.

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