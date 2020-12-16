الصين تفتتح أطول واعلى جسر معلق في العالم

2020/12/16 | 14:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت بكين ، الاربعاء، تشغيل الجسر الذي يحتوي على أكبر امتداد معلق في العالم، فوق نهر جينان جينشا، جنوب غربي الصين.

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