2020/12/16 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يوجه برقية تعزية إلى أسرة حنين قدو) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يوجه برقية تعزية إلى أسرة حنين قدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).