2020/12/16 | 14:47 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم الاربعاء، تسليم إمدادات طبية أساسية إلى وزارة الصحة العراقية لتعزيز قدرتها على مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان للمنظمة، شملت الامدادات معدات الحماية الشخصية عبارة عن (58800 عازل لحماية الوجه و 9800 نظارات طبية واقية و 10600 رداء طبي عازل و 28000 كمامة نوع N95) تم تسليمها إلى وزارة الصحة من قبل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، الدكتور ادهم اسماعل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الصحة العالمية تسلم العراق دفعة جديدة من الامدادات الاساسية لمواجهة كورونا 7 SKY TV.

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