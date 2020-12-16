فيرا وفرجينيا ونور النساء : ثلاث نساء ساعدن الانكليز على الانتصار على النازية - سمير حنا خمورو

2020/12/16 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو يروي فيلم "نداء للتجسس : حرية"Liberté : A Call to Spy قصة مثيرة لنساء خاطرن بأرواحهم وتدربن للعمل مع قوات الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية.



لقد تم إرسالهن إلى شمال فرنسا لعرقلة تقدم القوات الألمانية.



فعندما شعرت بريطانيا أن الخطر أصبح قريبا منها وان هتلر يخطط لعبور بحر المانش، خصوصاً بعد ان سقطت دول اوروبية الواحدة بعد الأخرى بيد الجيش النازي في اب/ اغسطس عام 1941.



الفيلم مبني على قصص حقيقية ل ......





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