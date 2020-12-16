المستقبليات بين التفاؤل والواقع - عدلي عبد القوي العبسي

2020/12/16 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدلي_عبد_القوي_العبسي مع اقتحام وسبر اغوار العلوم الجديده المدهشه و المغامرات التكنولوجيه الجديده في العقود الثلاثه القادمه وما تصنعه من نتائج على تثوير الانتاج وتطوير للقوى المنتجه وبالتالي انعكاس كل ذلك على تحولات في البناء الفوقيستتغير حضارتنا جزئيا : انماط معيشتنا واساليب العمل و ثقافتنا وتصوراتنا وحتى قيمنا ونظرتنا الى الاخرين وعلاقاتنا ببعض الان بات واضحا اكثر من اي وقت مضى تحقق المقوله الماركسي ......





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