الاصابات تبعد علي ومزهر عن صفوف الشرطة

2020/12/16 | 14:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اعلن نادي الشرطة اصابة اللاعبين محمد مزهر وخضر علي وغيابهم عن مباراة الفريق المقبلة.

وقال المنسق الاعلامي للنادي حسين الخرساني لـ /المعلومة/ ان “فريق الشرطة بكرة القدم يواصل استعداداته اليومية تحضيرا لمواجهته المقبلة امام نفط ميسان بإطار الجولة التاسعة من الدوري الممتاز”.

واضاف ان “التدريبات شهدت غياب لاعبي الفريق، محمد مزهر وخضر علي، لتجدد اصابة الاول، وتعرض الثاني الى جرحٍ عميق في قدمهِ اليمنى في مباراة السماوة”.

يذكر ان الجولة التاسعة ستنطلق يوم غد الخميس.



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