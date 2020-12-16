فؤاد حسين من أنقرة: ناقشنا العودة لاتفاق دخول العراقيين إلى تركيا من دون تأشيرة

2020/12/16 | 14:57 - المصدر: NRT عربية

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وزير الخارجية فؤاد حسين

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، الأربعاء، مناقشة اتفاق قضاء سنجار مع الجانب التركي، مؤكدا ان موقف العراق واضح تجاه استهداف دول الجوار والدستور العراقي لا يسمح لأي منظمة بالعمل من أرض العراق ضد دول الجوار.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، 16 كانون الأول 2020، إنه" تم مناقشة تطبيق اتفاقية سنجار والخطوات التي يجب اتخاذها، كما تمت مناقشة العودة لاتفاق 2009 لدخول العراقيين إلى تركيا من دون تأشيرة".

وأضاف أنه "من الناحية الأمنية لدينا موقف واضح والدستور العراقي لا يسمح لأي منظمة بالعمل من أرض العراق ضد دول الجوار، ونحن ملتزمون بدستورنا ونرى أي فعالية ضد دول الجوار ومنها تركيا بأنها ضد دستورنا".

وتابع أن "السياسة العراقية واضحة تجاه سوريا ونعمل من أجل استقلال سوريا وضمان الأمن، لأن الوضع السوري يؤثر مباشرة على الوضع في العراق ونعمل جاهدين لاستقرار سوريا وطرحنا مسألة وجود ممثل عراقي في اجتماعات تخص الوضع السوري".

وأردف قائلا "تطرقنا مع الجانب التركي، إلى القضايا الإقليمية الأخرى والعلاقات الإيرانية الامريكية وهذه العلاقات تؤثر على المنطقة والعراق بصورة عامة وسنناقش مع إيران لإبعاد التوتر عن بلدنا والمنطقة وموقفنا واضح من الصراع بين أذربيجان وأرمينيا".

وأفاد " تطرقنا إلى الوضع الخليجي والمصالحة الخليجية ولنا موقف في هذا الخصوص وعلاقاتنا مع الأطراف جيدة وندعو للمصالحة".

وبشأن زيارة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى تركيا، أكد حسين، ان "غدا برنامج زيارة الوفد العراقي ونتوقع الوصول الى نتائج إيجابية وإلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع تركيا".

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن اتفاق إلغاء الفيزا بين العراق وتركيا لم يفعل بسبب ظروف العراق الأخيرة، وقال أوغلو، خلال المؤتمر الصحفي المشترك إن "تركيا تريثت بإلغاء الفيزا وعدم تفعيل هذا الأمر مع العراق بسبب ظروف العراق الأخيرة".

واوضح أن "تركيا لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والعراق، وتطويل العلاقات على مختلف السبل".

وكشف وزير الخارجية التركي عن "عقد قمة اقتصادية في العراق، إلى جانب تكثيف الزيارات بين البلدين، خلال الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بالتواجد العسكري التركي في شمال العراق، قال أوغلو، إن "تركيا تدافع عن وحدة العراق الجغرافية وتطهير أراضيه من الإرهاب"، مبينا ان "حزب العمال الكردستاني عدو يهاجم من لا يبايعه في العراق وسوريا".

وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، قد وصل إلى تركيا في زيارة رسمية تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم غد الخميس.

ر.إ

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