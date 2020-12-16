نائب : بعض شركات الصرافة وراء ارتفاع أسعار الدولار

2020/12/16 | 15:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / خاص…

عزا النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي، الاربعاء ، ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي إلى الشائعات التي تبث من قبل مستفيدين في الاسواق المحلية.

وقال العتابي لـ /المعلومة/ إنه “لا يوجد أي تصريح رسمي من الحكومة بشأن ارتفاع اسعار الدولار “، مبينا أن “التخبطات والشائعات الموجودة بين بعض التجار وراء هذا الارتفاع “.

وأضاف أن “مثل هكذا شائعات تولد منفعة كبيرة لدى بعض المستفيدين ومنهم شركات الصرافة”، داعيا الحكومة الى “القيام بواجبها للسيطرة على منافذ بيع الدولار واستقرارها داخل الاسواق المحلية”.

ولفت إلى أن “واجب الحكومة بيع الدولار بشكل مباشر عبر المنافذ والمصارف أو تحديد سعر محددة وعدم السماح لتجار العملة الصعبة التلاعب بالدولار “.

وكان مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الامير المياحي، أعلن اليوم الأربعاء، ان لجنته لديها ملاحظات كثيرة حول نافذة مزاد بيع العملة. انتهى 25 ح

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