الولايات المتحدة تسجل نحو ربع مليون إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

2020/12/16 | 15:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة حوالي ربع مليون

إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال آخر

24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة،

بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر

مرجعا في تتبع

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