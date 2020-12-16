مقتدى الصدر يوجه تحذيرًا شديدًا إلى الكاظمي بشأن ميناء الفاو

2020/12/16 | 15:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، الحكومة بـ "اجتثاث الفساد" من مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر، 16 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والابتزاز الواضح والجلي في مشروع ميناء الفاو الكبير الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والميليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولاً محتاجًا إلى غيره".

وأضاف الصدر، "أنصح دول الجوار بعد التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت، وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها فورًا وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة".

ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في وقت سابق، إلى فتح باب تنافس الشركات لتنفيذ ميناء الفاو.

وقال المالكي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، الثلاثاء 15 كانون الأول/ديسمبر، إن "ميناء الفاو الكبير مشروع استراتيجي والتعاقد على تنفيذه يلزم أن تقوم الحكومة والوزارة المعنية بإجراء تعاقد شفاف يفتح الباب أمام الشركات المتنافسة الصينية والكورية وغيرهما إن وجدت لتقديم عروضها وكلف المشروع بما يخدم الهدف ويبعد الشك والكلام عن وجود ملاحظات سلبية عن هذه الشركة أو تلك".

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ويدور جدل كبير حول المشروع المتوقف منذ نحو عشر سنوات، إذ تطالب أطراف سياسية مقربة من إيران بإلغاء العقد مع الشركة الكورية المنفذة وإحالته لصالح شركة صينيًا قدمت عرضًا للتنفيذ بطريقة الدفع بالآجل مقابل فوائد مالية.

بالمقابل، تطالب أطراف أخرى بتقديم دفعات مالية كبيرة، وبسرعة، للشركة الكورية للشروع بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تتمثل بحفر عمق الميناء.

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توضيح رسمي حول أزمة مشروع ميناء الفاو بعد تدخل الكاظمي

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