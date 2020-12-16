مدرب الأهلي المصري يصاب بفيروس كورونا

2020/12/16 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن مدرب النادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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