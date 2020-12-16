النزاهة: ندعو لسن قانون يمنع خروج الأموال إلا بموافقات رسمية لضمان السيطرة عليها

2020/12/16 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت هيئة النزاهة الاتحادية إلى سن قانون يمنع خروج الأموال إلا بموافقاتٍ رسمية خاصة، لضمان السيطرة عليها ومنع عمليات غسيل الأموال.

وشدد الهيئة في بيان على ضرورة الإسراع بإنشاء قاعدة بياناتٍ متكاملة في الهيئة العامة للكمارك، وربطها بجميع الدوائر التي لها علاقة بعمليات الاستيراد لمنع التلاعب والتزوير والهدر بالمال العام.

وأشار البيان إلى أن مبلغ الغرامات التي فرضها البنك المركزي على بعض المصارف المخالفة لتعليمات نافذة بيع وشراء العملة بين الأعوام الفين واثني عشر والفين وثمانية عشر تجاوزت ستمئة وثمانية عشر مليار دينار، داعيا زيادة نسبة الغرامات على المصارف الأهلية المخالفة والمشاركة في مزاد بيع العملة من خلال وضع ضوابط خاصة بها.

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