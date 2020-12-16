قناة إن آر تي تطالب بإخلاء مقرها في السليمانية

2020/12/16 | 15:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى قناة ان ار تي

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

طالبت قناة (ان ار تي)، الأربعاء، بإخلاء مقرها الرئيسي في مدينة السليمانية بعد إغلاقها من قبل القوات الأمنية.

وجاء في بيان للقناة، نشر اليوم، 16 كانون الأول 2020، ان القناة تطلب من المنظمات الداخلية والدولية والصحفيين الضغط على حكومة اقليم كوردستان وقواتها المسلحة من أجل إخلاء المقر الرئيسي لقناة (ان ار تي) في السليمانية.

وأضاف البيان انه "على مدار 10 ايام تهيمن قوات الحكومة والاتحاد الوطني الكوردستاني، على مقر القناة وقامت بإيقاف بث القناة مما تسبب بأضرار للمؤسسة بمبلغ مليون دولار من خلال كسر معدات البث وسرقتها".

وتابع انه " بالرغم ان قرار اغلاق ان ار تي من وزارة الثقافة لا يستند الى حكم قضائي وقانون العمل الصحفي، لكن لم يذكر الاستيلاء على مقر القناة وكسر معدات البث وسرقتها".

وأوضح أن" ان ار تي رفعت دعوى قانونية ضد الجهات والاشخاص المسؤوليين عن كسر وسرقة معدات البث والحاق الضرر بمقر القناة".

وختم بالقول "من الان يجب اخلاء مقر القناة من قبل القوات المسيطرة وافساح المجال امام اللجان القضائية المختصة بجرد الاضرار والسرقات الحاصلة بشكل رسمي"، مشيرة إلى ان "مافعله الاتحاد الوطني الكوردستاني ووزارة الثقافة، ضد قناة ان ار تي، يعتبر خرقا واضحا ومكشوفا للحرية والعمل الصحفي في اقليم كوردستان".

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