مبادرة نادية تعلن عن البدء بإعادة تأهيل مدرسة في مجمع دوگري

2020/12/16 | 15:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ شنكال أعلنت مبادرة نادية عن إطلاق مشروع إعادة تأهيل مدرسة في مجمع دوگري شمال جبل شنگال غرب محافظة نينوى وتؤكد المبادرة أنه سيعود أكثر من 1700 طالب من خلال هذه المدرسة إلى عملية التعليم.وقالت مبادرة نادية في تصريح صحفي، إنها “تسر أن تعلن عن إطلاق مشروع إعادة تأهيل وتأثيث مدرسة “حطين …

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