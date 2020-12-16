وزارة الصحة تصدر بياناً بشأن

2020/12/16 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الأربعاء، بياناً بشأن انخفاض أعداد

الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

المستجد في العراق، فيما حذرت من إقامة

حفلات أعياد الميلاد وأكدت أنها ستتخذ

الإجراءات بحق المخالفين.

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