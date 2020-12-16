ارتفاع جديد.. تسجيل اكثر من 1500 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/12/16 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء،

تسجيل 22 حالة وفاة و1553 إصابة جديدة

بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان للصحة وتلقته وكالة نون

الخبرية، سجلت الوزارة "1553 إصابة جديدة

بفيروس كورو

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