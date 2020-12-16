رئيس الجمهورية: ضرورة تبنّي أسس التآخي وترسيخ التعايش السلمي

2020/12/16 | 15:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 16 كانون الأول 2020، في قصر السلام ببغداد، النائب محمد الكربولي ووفد المجمع الفقهي العراقي وعدداً من رجال الدين.

وفي مستهل اللقاء جرى التطرق إلى أهمية الدور الكبير لعلماء الدين في نبذ الخلافات والفرقة وتوحيد الصفوف ومكافحة الفكر المتطرف، والتواصل والتلاقي والدعوة إلى التسامح وإشاعة مبادئ السلام.

واستمع رئيس الجمهورية، إلى الوفد من العلماء ورجال الدين حول ملاحظاتهم وتحفظاتهم حول الاتفاق الأخير بين ديواني الوقفين السني والشيعي بشأن تقاسم الأوقاف من المساجد والمراقد، حيث أكّد سيادته ضرورة تبنّي أسس التآخي وترسيخ التعايش السلمي في هذه القضية وتعزيز التماسك الاجتماعي بين العراقيين جميعا، ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفرقة والخلافات.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الزائر تأييدهم للسيد الرئيس، في أهمية تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لاستقبال سيادته، وتبنّيه ودعمه مفاهيم التسامح والتآخي والمحبة بين جميع العراقيين.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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