المشاهير الأعلى أجرا في العالم لعام 2020

2020/12/16 | 15:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تصدرت نجمة تلفزيون الواقع وصاحبة العلامة التجارية لمساحيق التجميل كايلي جينر، قائمة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجرا بمكاسب بلغت 590 مليون دولار العام الماضي، بينما جاء مغني الراب الأمريكي كانييه ويست في المرتبة الثانية بفارق كبير بلغ 170 مليون دولار، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

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