2020/12/16 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، النائب محمد الكربولي ووفد المجمع الفقهي العراقي وعدداً من رجال الدين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الاول 2020)، أن "اللقاء شهد التطرق إلى أهمية الدور الكبير لعلماء الدين في نبذ الخلافات والفرقة وتوحيد الصفوف ومكافحة الفكر المتطرف، والتواصل والتلاقي والدعوة إلى التسامح وإشاعة مبادئ السلام".

واستمع رئيس الجمهورية، وفق البيان، إلى "الوفد من العلماء ورجال الدين حول ملاحظاتهم وتحفظاتهم حول الاتفاق الأخير بين ديواني الوقفين السني والشيعي بشأن تقاسم الأوقاف من المساجد والمراقد"، مؤكدا على "ضرورة تبنّي أسس التآخي وترسيخ التعايش السلمي في هذه القضية وتعزيز التماسك الاجتماعي بين العراقيين جميعا، ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفرقة والخلافات".

من جانبهم، أكد "أعضاء الوفد الزائر تأييدهم للرئيس، في أهمية تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي"، معربين عن شكرهم وتقديرهم لـ "استقبالهم، وتبنّيه ودعمه مفاهيم التسامح والتآخي والمحبة بين جميع العراقيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع بين رئيس الجمهورية ووفد من المجمع الفقهي العراقي حول اتفاق الأوقاف) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع بين رئيس الجمهورية ووفد من المجمع الفقهي العراقي حول اتفاق الأوقاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).