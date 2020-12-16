الكهرباء تبشر أصحاب العقود والأجور وتعلن موعد صرف مستحقاتهم

2020/12/16 | 15:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الكهرباء، عن موعد صرف المستحقات المالية لأصاب العقود والأجور في الوزارة.

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