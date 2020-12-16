أردوغان”: عقوبات واشنطن لن تردع صناعاتنا الدفاعية

2020/12/16 | 15:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس400″، لم تتمكن من “الإضرار بالصناعات الدفاعية التركية”.

وأضاف أردوغان في مؤتمر عبر الفيديو بثه التلفزيون، إن العقوبات تظهر “موقفا عدائيا من جانب الولايات المتحدة لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي”.

واعتبر الرئيس التركي أن “المشكلات التي ستحدثها العقوبات الأميركية، سيتم التغلب عليها”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الاثنين، فرض عقوبات على رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية التركية، لانخراطها في تعاملات مع مؤسسة عسكرية روسية للحصول على منظومة صواريخ “إس 400” الروسية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، إن العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأميركية لـهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.



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