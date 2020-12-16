سليم همزة: تم جمع تواقيع 70 نائبا من كتل مختلفة لإجراء تعديل على قانون الانتخابات

2020/12/16 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة عن جمع تواقيع سبعين نائبا لغرض تعديل قانون الانتخابات.

وقال همزة في تصريحات صحفية إن كتلا سياسية جمعت تواقيع سبعين نائبا لإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات لضمان اجرائها بشكل نزيه وسد الثغرات القانونية، حيث سيتم رفعها الى رئاسة مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة للموافقة على تعديل سبع فقرات من القانون.

وأشار إلى أن الجهات السياسية المستفيدة من هذا القانون تعارض اجراء التعديلات، لافتا إلى ان التعديلات تهدف الى سد الثغرات ومنع التزوير في الانتخابات المقبلة.

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