2020/12/16 | 15:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. الصدر يُعلق على مشروع ميناء "الفاو الكبير" ويهدد بالتدخل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/16 | 15:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الصدر يُعلق على مشروع ميناء "الفاو الكبير" ويهدد بالتدخل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الصدر يُعلق على مشروع ميناء "الفاو الكبير" ويهدد بالتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).