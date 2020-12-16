مجهولون يقتلون شاباً بعد طعنه بـ’’السكاكين’’ وسط الديوانية

2020/12/16 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد السوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني، في محافظة الديوانية، الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، بمقتل شاب على أيدي مجهولين وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجهولين قتلوا شاباً وسط محافظة الديوانية بعد طعنه بالسكاكين، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت جثة المجني عليه إلى دائرة العدل الطبي، فيما فتحت تحقيقاً بالحادثة".

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