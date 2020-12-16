على سبيل ’’التجربة’’.. شركة حكومية روسية ترسل قمحاً إلى العراق

2020/12/16 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت شركة تجارة الحبوب الروسية، اليوم الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، إرسال روسيا قمح على سبيل التجربة إلى العراق.

وقالت كسينيا بولوماتوفا نائب الرئيس التنفيذي بشركة تجارة الحبوب يونايتد جرين كومباني، إن "بلادها سترسل قريبا قمحا على سبيل التجربة إلى العراق".

وأضافت، أن "روسيا تعكف أيضا على فتح السوق اليابانية أمام قمحها وتخطط لإرسال مسؤولين ورجال أعمال لبحث المسألة إلى اليابان في صيف 2021، وفقا لقيود السفر المرتبطة بكوفيد-19".

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