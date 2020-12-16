الاعرجي يؤكد للسفيرة الاسترالية اهمية مواجهة العنف ومكافحة التطرف وتحقيق استقرار امني في المنطقة والعالم

2020/12/16 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اهمية مواجهة العنف ومكافحة التطرف، وتحقيق استقرار امني يصب في مصلحة بلدان المنطقة والعالم.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الاعرجي التقى بمكتبه اليوم الاربعاء، السفيرة الاسترالية في بغداد جوان لوندس، والملحق العسكري العقيد ماثيو كاتل".وبحث الأعرجي مع لوندس، التعاون والتنسيق المشترك في إطار التحالف الدولي ضد داعش، وكذلك سبل الاستفادة من الخبرات الاسترالية في المجالات العلمية والاقتصادية والبنى التحتية، الى جانب المساعدة في اعمار سنجار.وقدّم الأعرجي، خلال اللقاء، الشكر للسفيرة الاسترالية لاحتضان بلادها الجالية العراقية ، مشيدا بحسن تعامل الحكومة الاسترالية مع العراقيين هناك، معربا عن تطلع الحكومة العراقية الى مزيد من التعاون بين البلدين، لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وتجنب الازمات.واكد مستشار الامن القومي اهمية مواجهة العنف ومكافحة التطرف، وتحقيق استقرار امني يصب في مصلحة بلدان المنطقة والعالم.من جانبها أكدت لوندس أن استراليا شريك حقيقي للعراق وداعم للعملية السياسية فيه، وان بلادها تتطلع لعراق ديمقراطي آمن ومزدهر ./انتهى7

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