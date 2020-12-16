رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مكافحة الفكر المتطرف ونبذ كل ما من شأنه اثارة الفرقة والخلافات

2020/12/16 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة مكافحة الفكر المتطرف ونبذ كل ما من شأنه اثارة الفرقة والخلافات.وذكر بيان رئاسي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الرئيس التقى، اليوم، في قصر السلام ببغداد، النائب محمد الكربولي ووفد المجمع الفقهي العراقي وعدداً من رجال الدين.وفي مستهل اللقاء جرى التطرق إلى أهمية الدور الكبير لعلماء الدين في نبذ الخلافات والفرقة وتوحيد الصفوف ومكافحة الفكر المتطرف، والتواصل والتلاقي والدعوة إلى التسامح وإشاعة مبادئ السلام".واستمع رئيس الجمهورية، إلى ملاحظات الوفد وتحفظاته على الاتفاق الأخير بين ديواني الوقفين السني والشيعي بشأن تقاسم الأوقاف من المساجد والمراقد.واكد ضرورة تبنّي أسس التآخي وترسيخ التعايش السلمي في هذه القضية وتعزيز التماسك الاجتماعي بين العراقيين جميعا، ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفرقة والخلافات".من جانبهم، أكد أعضاء الوفد تأييدهم للرئيس، في أهمية تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لاستقباله، وتبنّيه ودعمه مفاهيم التسامح والتآخي والمحبة بين جميع العراقيين./انتهى7

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