لوحت بالعودة إلى الإغلاق.. الصحة تحذر من استمرار تفشي كورونا خلال الشتاء

2020/12/16 | 15:59 - المصدر: NRT عربية

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إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

لوحت وزارة الصحة، الأربعاء، بالعودة للغلق الجزئي أو الشامل، فيما طالبت المواطنين الاستمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم 16 كانون الأول 2020، أن "المواطنين مطالبون بالالتزام بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد الجسدي"، وتابعت أن "فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يعطيان بيئة مناسبة لانتقال العدوى تجنبا لارتفاع الاصابات مرة اخرى والاضطرار لفرض الغلق الجزئي او التام كما يحدث الآن في معظم البلدان الاوروبية نتيجة تفاقم عدد الاصابات والوفيات".

وشددت على إدارات المدارس والهيئات التدريسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد بالالتزام التام بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بكيفية الدوام واتخاذ الاجراءات الوقائية وعدم التساهل في ذلك لمنع انتشار العدوى بين صفوف الطلبة.

وحذرت الصحة "من اقامة حفلات اعياد الميلاد في نهاية السنة في جميع المرافق المعروفة لاقامة مثل هذه الحفلات وستتخذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".

كما دعت "الفرق الصحية للتعاون مع الجهات الساندة من البلديات والقوات الأمنية على ضرورة متابعة المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات في تطبيق الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءت بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة".

وأشارت إلى ان "الوضع الوبائي في العراق يشهد تحسنا تدريجيا بانخفاض عدد الاصابات والوفيات بشكل واضح مع تصاعد نسب الشفاء وارتفاع عدد الفحوصات الى عشرة اضعاف عما كان عليه في شهر أيار الماضي".

ر.إ

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